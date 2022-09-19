Офіс генпрокурора не отримував запит на екстрадицію Коломойського

Україна не отримувала від Сполучених Штатів запит на екстрадицію бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів генеральний прокурор Андрій Костін.

Водночас генпрокурор відмовився коментувати справу по “Укрнафті” та причетність до неї Коломойського, пославшись на відсутність інформації і те, що за цією справою він “не слідкував”.

“Я не знайомий з матеріалами цієї справи, оскільки вона знаходиться в НАБУ і під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тому — з професійної точки зору — я б не став це коментувати. Це буде спекуляція, або інформація, яка може не відповідати дійсності”, - зазначив Костін.

“Я за нею (справою по “Укрнафті”. - ред.) не слідкував, коли був народним депутатом. Тому зараз я не відчуваю з ваших слів, що може бути якийсь зв'язок. Але так може статися”, додав він.

Також очільник Офісу генпрокурора не зміг підтвердити чи спростувати позбавлення Ігоря Коломойського українського громадянства.

“Давайте так, я не маю офіційної інформації. Не знаю, чи вона комунікувалась, указу цього я не бачив.

…В мене така посада, що я маю працювати з документами, які бачив сам. Тому я не хочу коментувати саме цей випадок”, - зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, раніше прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозри щодо фінансових махінацій ексглаві правління компанії “Укрнафта” та семи топменеджерам.

Коломойський у цій справі наразі не обвинувачений, підозру йому не оголошували. Але олігарх є співвласником "Укрнафти".

18 вересня стало відомо, що детективи НАБУ провели обшук в Коломойського за місцем його проживання на курорті Буковель.

Також нагадаємо, 19 липня низка ЗМІ опублікувала інформацію про позбавлення українського громадянства Ігоря Коломойського, Вадима Рабіновича та Геннадія Корбана. Офіційно указ не публікувався. Однак у Корбана, який 22 намагався перетнути український кордон з боку Польщі, вилучили паспорт як недійсний та на підставі цього відмовили у в'їзді до країни.

Відсутність українського громадянства відкриває можливість екстрадиції Ігоря Коломойського, якщо такий запит буде. Нагадаємо, США звинуватили його в розкраданні мільярдів доларів із ПриватБанку і використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей у США та в усьому світі. Міністерство юстиції США подало вже чотири позови про компенсації активів Коломойського і Боголюбова. Крім того, проти нього введені санкції, що унеможливлюють для бізнесмена і членів його сім’ї в’їзд Сполучених Штатів.

Коломойський заперечує звинувачення. За його словами, всі інвестиції у США були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у ПриватБанку.