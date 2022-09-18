В ОП назвали Угорщину "троянським конем", що прагне розвалу ЄС"

"То чи варто ЄС фінансувати ці диверсії?".

Угорщина - це "троянський кінь", що прагне розвалу Європейського Союз за кошти європейських платників податків.

Про це заявив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк.

"Орбан (прем’єр-міністр Угорщини - LB.ua) каже, що боротиметься за зняття санкцій з Росії. Називаймо речі своїми іменами. Угорщина - "троянський кінь", що прагне розвалу ЄС за кошти європейських платників податків", - написав Подоляк у своєму Twitter.

Радник глави ОПУ додав, що "Орбан ненавидить Україну" і "мріє про "русский мир" у Європі".

"То чи варто ЄС фінансувати ці диверсії?", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, 14 вересня Євросоюз ухвалив рішення про продовження обмежувальних заходів проти російських фізичних та юридичних осіб. Угорщина відмовилася від блокування продовження санкцій ЄС проти Росії. Але раніше хотіла скасування обмежувальних заходів проти трьох російських олігархів.

Нині Європейська комісія рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права.