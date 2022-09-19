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Росіяни вдарили з “градів” і важкої артилерії по двох районах Дніпропетровщини

Пошкоджені будинки, господарські споруди, автомобілі і лінії електропередач.

Росіяни вдарили з “градів” і важкої артилерії по двох районах Дніпропетровщини
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Сьогодні вночі окупанти знову обстріляли з важкої артилерії і “градів” Нікопольську і Марганецьку громади Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Росіяни тричі ударили з важкої артилерії та “градів” по Нікопольській та Марганецькій громадах. Випустили понад 40 снарядів”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Зазначається, що у Нікополі та на його околицях російські снаряди понівечили до 10 будинків, кілька господарських споруд, автівки, водогін та лінію електропередач.

У Марганецькій громаді обстріли залишили без світла понад 2 500 родин. Енергетики уже працюють.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Попередньо люди не постраждали. У решті районів вночі кричали сирени, та обійшлося без атак і на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього російського обстрілу Дніпропетровщини загинули двоє чоловіків. Ще двоє чоловіків та жінка отримали поранення.

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