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У ЦПД розповіли, які теми просували цього тижня ЗМІ окупантів

Насамперед це невиконання "зернових домовленостей".

У ЦПД розповіли, які теми просували цього тижня ЗМІ окупантів
Фото: dnipro.tv

У Центрі протидії дезінформації при РНБО розповіли про теми, які цього тижня просували російські ЗМІ.

Перша тема – це невиконання “зернових домовленостей”.

“Щоб не писати про поразки своєї армії, пропагандисти РФ переключилися на міжнародні відносини і почали звинувачувати весь Захід у невиконанні “зернових домовленостей”. Нібито РФ зараз анулює цей договір і Захід не виживе без зерна та мінеральних добрив РФ”, – зазначили у ЦПД.

Другий меседж окупантів – “Україна погрожує знищенням РФ”. “Просування цього меседжу є прямою реакцію на успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині. Пропаганда ототожнює терористичний режим з усією країною, тож поразка цього режиму стосується кожного. Така маніпуляція повинна підняти рівень мобілізації”, – зазначили у РНБО.

Третє послання росіян – це енергетичний шантаж. Окупанти намагаються змалювати для урядів країн ЄС “хвилі протестів злих, голодних, збіднілих мешканців” – усе для того, щоб Захід пішов на поступки Росії і почав домовлятися, а не тиснути.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що “хороші росіяни” є пропагандистською зброєю ворога: бо коли вони є, то режим у РФ вже не такий ніби й авторитарний. Також це є гарним аргументом для противників санкцій і визнання Росії країною-терористом.

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