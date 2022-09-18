Головне за день. Неділя, 18 вересня

Відбиті атаки противника, обстріл колонії в Оленівці, негода на Сумщині, перший сніг у Карпатах. Яким запам’ятається 207-й день повномасштабної війни.

“Ізюм, Балаклія, Купʼянськ і Харківщина загалом – міста й громади, які ми звільнили. Ці слова звучать зараз. Звучать усюди. Маріуполь, Мелітополь і Херсон – також звучать, але звучатимуть іще частіше й гучніше, коли ми їх звільнимо. Донецьк, Горлівка та Луганськ – і вони звучатимуть. Джанкой, Євпаторія, Ялта – і вони також. Обов’язково. Про чуже ми не говоримо. Звучать тільки наші слова, українські слова”, – наголосив у сьогоднішньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Президент України підкреслив, що можливо, “зараз комусь із вас здається, що після низки перемог ми маємо певне затишшя”. “Але це не затишшя. Це підготовка до наступної низки. До наступної низки дуже важливих для нас усіх слів, які обовʼязково мають звучати. Бо Україна має бути вільною – уся”, – зазначив Володимир Зеленський.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони завдали 20 ударів по позиціях росіян і відбили атаки біля майже десятка населених пунктів. Ракетні війська і артилерія накрили вогнем понад 20 об’єктів окупантів.

За даними ВМС ЗСУ, в Чорному та Азовському морях Росія тримає дев'ять носіїв крилатих ракет типу "Калібр".

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 18 вересня – у нашій новині.

Збройні Сили України форсували річку Оскіл.

За даними управління стратегічних комунікацій ЗСУ, території по лівому березі Осколу перебувають під контролем України від учора, 17 вересня.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, росіяни зафіксували свої позиції між річкою Оскіл та Сватовим. Контроль над цією ділянкою дозволить українцям не тільки вийти до Луганської області, а й відрізати угрупування рашистів від одного з небагатьох шляхів постачання з Бєлгорода.

У прикордонному селі Стрілече Харківського району медики під обстрілами намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні, четверо працівників загинули.

"У селі Стрілече медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні. Медичні працівники навіть під обстрілами, ризикуючи життями, намагалися врятувати хворих. Вдалося евакуювати 30 пацієнтів, всього ж у закладі - більше 600. Під час евакуації - росіяни розпочали масований обстріл", - повідомив у Телеграм глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відомо про чотирьох загиблих медичних працівників, ще двоє пацієнтів поранені.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що колонія в Оленівці знову потрапила під обстріл. В результаті один український військовополонений загинув, четверо поранені.

Таку інформацію оприлюднив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Наразі ми не отримали інформацію про імена постраждалих, але звертаємось із запитом про це як напряму - до пані Москалькової, так і за посередництвом ООН та МКЧХ. Як і раніше я, як омбудсман, готовий особисто прибути в Оленівку для оцінки всіх фактів та спілкування зі свідками обстрілів, пораненими та громадянами, які утримуються", - заявив Лубінець.

Він додав, що "вже нікого не дивує, що жоден представник окупантів не постраждав, а Російська Федерація знову звинуватила у обстрілі Україну".

Подробиці – в новині.

Дружина президента України Олена Зеленська та очільник українського уряду Денис Шмигаль приїхали до Лондона попрощатися з королевою Єлизаветою II. У рамках візиту Олена Зеленська поспілкувалася з Кетрін, принцесою Уельською.

Як пише dailymail.co.uk, Кейт Міддлтон провела аудієнцію з Оленою Зеленською у Букінгемському палаці.

Олена Зеленська, Денис Шмигаль, а також посол України у Великобританії Вадим Пристайко відвідали сьогодні залу прийомів Вестмінстерського палацу, де перебуває домовина з тілом Королеви.

“Королева користувалася великою суспільною повагою та прихильністю у Сполученому Королівстві. Так само нею захоплювалися далеко за межами Королівства, включно з Україною. Більшість українців запам’ятають Її Величність через простий, але важливий факт. Вона була главою держави, яка однією з перших простягла руку допомоги, коли Україна зіткнулася з варварською російською навалою”, – написав у Телеграмі очільник українського уряду.

Нагадаємо, похорон королеви Єлизавети II відбудеться у Вестмінстерському абатстві в понеділок, 19 вересня о 13:00 за київським часом. Британці не запросили на похорон представників Російської Федерації, Республіки Білорусь та М’янми.

У Сумській області через негоду одна людина загинула, восьмеро отримали травми. Зруйновано будинки і зірвано дахи.

За словами керівника Сумської ОВА Дмитра Живицького, постраждала Буринська міська ОТГ. У домогосподарствах чимало руйнувань, повалено дерева, близько 20 приватних будинків лишилися без даху. Частина громади - без електропостачання.

За інформацією керівника ОВА, загинула людина, на яку впала стіна. Восьмеро осіб травмовані.

Зима близько: зранку 18 вересня на вершині гори Піп Іван у Карпатах випав перший цієї осені сніг.

"18.09.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена. Падає сніг. Вітер південно-західній 6-8 м/с. Температура повітря -1°С", - повідомив у Facebook Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Ще вчора гору огортав туман та падав дощ.

Піп Іван — одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2020.5 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!