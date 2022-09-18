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На Київщині через негоду відбулися аварійні відключення світла

48 населених пунктів знеструмлено повністю.

На Київщині через негоду відбулися аварійні відключення світла
Фото: ye.ua

На Київщині через погіршення погодних умов відбулися аварійні відключення світла.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

“На місцях аварій працюють бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі”, – зазначили в ОВА. 

Вони вже повернули світло у 21 населений пункт, що знеструмлювався повністю, та у 64 – частково. Відремонтовано 678 трансформаторних підстанцій та 34 повітряні лінії 6-10 кВ.

Наразі залишаються знеструмленими 48 населених пунктів повністю та 54 – частково, що постраждали від негоди. 

Пошкодженими залишаються 46 ліній 6-10 кВ, 601 трансформаторних підстанцій.

Також є вимкнення в мережі 0,4 кВ, що безпосередньо живлять будинки клієнтів.

В ОВА нагадали, що під час негоди слід дотримуватися правил безпеки: не наближатися до оголених проводів, обірваних ліній, відкритих дверей та люків електроустановок, а також пошкоджених опор.

Нагадаємо, станом на 18 вересня через бойові дії в Україні знеструмлено 1310 населених пунктів, загалом - близько 793,3 тисячі споживачів.

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