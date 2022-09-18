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Потяг Київ–Суми затримується майже на 5 годин, – Укрзалізниця

Попри негоду одразу в декількох регіонах, усі поїзди продовжують рух.

Потяг Київ–Суми затримується майже на 5 годин, – Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця

Попри негоду одразу в декількох регіонах, усі поїзди продовжують рух.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Найбільшої затримки зазнав рейс №780 Київ–Суми: після ліквідації наслідків буревію поблизу Путивля, поїзд прямує зі спізненням на 4:46 год.

Вокзал у Сумах підготовлений для перебування пасажирів на час коменданської години. Із воєнною комендатурою по місту узгоджено розвозку автобусами та пересування пасажирів із квитками, щоб безпечно дістатися місця проживання вночі після прибуття поїзда. 

Залізничники продовжують ліквідовувати наслідки стихії, рух не спиняється.

Нагадаємо, у Сумській області через негоду одна людина загинула, восьмеро отримали травмування, також зруйновано будинки і зірвано дахи.

Рятувальники досі ліквідовують наслідки негоди, триває розчищення проїзних шляхів від повалених дерев та електроопор.

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