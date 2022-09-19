Ворог знову вдарив по Запоріжжю, мішенню стали об’єкти інфраструктури

Наразі відомо про вісім прильотів.

Вночі 19 вересня ворог завдав чергового ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Наразі відомо про вісім прильотів. Попередньо, знову мішенню стали об’єкти інфраструктури.

Інформація щодо постраждалих з’ясовується.

“Дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації”, – закликав голова ОВА.

Як повідомило Суспільне з посиланням на мешканців, у передмісті та одному з районів міста зникло електропостачання, але згодом його відновили.

Нагадаємо, вночі 12 вересня РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Зазнав шкоди один із об’єктів інфраструктури на околицях міста, постраждалих не було.