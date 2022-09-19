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​Російська армія не має переваги у повітрі, – Міноборони Великої Британії

ВПС РФ йдуть на більший ризик, щоб забезпечити підтримку з повітря для російських наземних військ.

​Російська армія не має переваги у повітрі, – Міноборони Великої Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

За останні 10 днів російська армія втратила в Україні не менше чотирьох бойових літаків, а з початку вторгнення їх кількість скоротилася приблизно на 55. РФ не має переваг у повітрі.

Про це повідомило у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що цей сплеск втрат частково є результатом того, що ВПС Росії йдуть на більший ризик, намагаючись забезпечити безпосередню підтримку з повітря російським наземним військам, які перебувають під тиском українських наступів.

Аналітики стверджують, що ситуаційна поінформованість російських пілотів часто буває поганою. Крім того, існує реальна ймовірність того, що деякі літаки відхилилися від території противника і потрапили до більш щільних зон протиповітряної оборони, оскільки лінія фронту швидко переміщалася.

"Відсутність у Росії переваги в повітрі залишається одним із найважливіших факторів, що лежать в основі ненадійності її оперативної схеми в Україні", – наголосили у британській розвідці.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні в Україні 251 літак і 217 вертольотів.

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