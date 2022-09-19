​Російська армія не має переваги у повітрі, – Міноборони Великої Британії

ВПС РФ йдуть на більший ризик, щоб забезпечити підтримку з повітря для російських наземних військ.

За останні 10 днів російська армія втратила в Україні не менше чотирьох бойових літаків, а з початку вторгнення їх кількість скоротилася приблизно на 55. РФ не має переваг у повітрі.

Про це повідомило у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що цей сплеск втрат частково є результатом того, що ВПС Росії йдуть на більший ризик, намагаючись забезпечити безпосередню підтримку з повітря російським наземним військам, які перебувають під тиском українських наступів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 September 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/264kqpPpTW — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 19, 2022

Аналітики стверджують, що ситуаційна поінформованість російських пілотів часто буває поганою. Крім того, існує реальна ймовірність того, що деякі літаки відхилилися від території противника і потрапили до більш щільних зон протиповітряної оборони, оскільки лінія фронту швидко переміщалася.

"Відсутність у Росії переваги в повітрі залишається одним із найважливіших факторів, що лежать в основі ненадійності її оперативної схеми в Україні", – наголосили у британській розвідці.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні в Україні 251 літак і 217 вертольотів.