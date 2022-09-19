Країни, що проти спецтрибуналу для Росії, розраховують на післявоєнне налагодження відносин з агресором, - Костін

Деякі країни виступають проти створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, тому що хочуть “залишити собі віконце можливостей для післявоєнного налагодження якихось відносин з країною-агресором”. Таку думку в інтерв’ю LB.ua висловив генеральний прокурор Андрій Костін.

“Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції щодо розслідування і розгляду злочинів агресії. …МКС — це воєнні злочини, геноцид і злочини проти людяності. Але агресія — «материнський злочин» відносно всіх інших. Без агресії не було б інших злочинів. Тому наше завдання цей злочин не тільки розслідувати, а й покарати винних. Певний період часу була дискусія: наші партнери говорили, що Міжнародний кримінальний суд — це правильний шлях, а трибунал — така собі історія, з різних причин. Але на першій же моїй зустрічі як генерального прокурора з шановними послами «Великої сімки» я сказав, що, крім нашої співпраці з МКС, для нас є принципово важливим створення міжнародного трибуналу. Я знаю про всі перестороги, які існують, деякі з них, з моєї точки зору, не витримують критики. Наприклад, фінансування. Не є це проблемою. Знайде світ фінансування, навіть люди знайдуть”, - розповів генпрокурор.

Створення спецтрибуналу, на його думку, є політичним рішенням.

“Зараз ми перейдемо до чутливої дискусії — різниці між Міжнародним кримінальним судом та трибуналом. Ця різниця дуже просто виглядає. Міжнародний кримінальний суд — це незалежна міжнародна судова інституція. І ті країни, які зараз допомагають фінансово розслідуванню, яке відбувається під, скажемо так, парасолькою Міжнародного кримінального суду, допомагають незалежній судовій інституції. Тобто вони ніяким чином не зв’язані з можливим результатом діяльності цієї інституції. Що стосується трибуналу щодо злочину агресії, задля того, щоб він міг бути створений, треба політичне рішення. Тобто це будуть країни, які підпишуть міжнародний договір, і це вже є політичний крок”, - відзначив Костін.

І це питання для деяких країн є чутливим, додав генпрокурор.

“В історії людства було тільки декілька таких трибуналів — Нюрнберзький або трибунали щодо Югославії, Руанди — вони створювалися після того, як завершувалася війна. І тут чутливість в тому, що певні країни, за моїм відчуттям, хочуть залишити собі віконце можливостей для післявоєнного налагодження якихось відносин з країною-агресором. Мабуть, тому вони з такою обережністю сприймають саме створення міжнародного трибуналу”, - заявив очільник Офісу генпрокурора.

Серед інших аргументів проти спецтрибуналу, за його словами, - сумніви щодо можливості спіймати представників найвищого воєнного чи політичного керівництва Росії.

“По-перше, ми не можемо виключати цього. Наприклад, може статися так, що під час, контрнаступу ми зможемо когось захопити. Генерала, наприклад. Це, в принципі, достатній рівень для трибуналу. Також це може статися в майбутньому, якщо, наприклад, російські політики подорожуватимуть десь за межами Росії. Безумовно, ми всі хочемо бачити обвинувачених на лаві підсудних такого трибуналу. Коли нам говорять, що цей трибунал в заочному вигляді, тобто без жодної людини, яка буде присутня як обвинувачений, не дуже сприйматиметься, я це розумію. Мені також хотілося б (присутності обвинувачених. - ред.), але з моєї точки зору це не є аргумент проти того, щоб створювати трибунал”, - зазначив генпрокурор.

“Дуже важливо комунікувати з нашими партнерами. Зараз комунікація з цього приводу відбувається активно, тому ми маємо надію, маємо оптимізм. Деякі країни вже підтримують, поки що це не формалізовано, але ми знаємо, що вони готові доєднатися до цієї ініціативи. Але завдання наше, все ж таки, — щоб широке коло країн, які і публічно, і політично визнають, що Росія є країною-агресором, також зробили ще один крок для того, щоб довести це, не думаючи про те, яким чином в майбутньому будуть будуватися (відносини. - ред.) навіть з іншим політичним керівництвом Росії”, - резюмував генпрокурор.

Нагадаємо, на початку вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ підтримати створення спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України.