Зеленський затвердив склад української делегації для роботи у Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський затвердив делегацію України для участі у роботі 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Відповідне розпорядження №187/2022-рп опубліковане на сайті Офісу президента.

"Утворити делегацію України для участі у роботі 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (м. Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки)", – зазначається в документі.

Головою делегації призначено міністра закордонних справ Кулебу, його заступником – постпреда України при ООН Сергія Кислицю.

Також до складу делегації увійшли: перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, генпрокурор Андрій Костін, голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, керівник Головного управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП Юрій Вітренко, директор Департаменту міжнародних організацій МЗС Валентин Скуратовський та постійний представник президента в Криму Таміла Ташева.

Зеленський також затвердив Директиви делегації. Їх зміст не опублікований, а сам документ має гриф "таємно".

Нагадаємо, 19 – 23 вересня українська делегація перебуватиме з візитом у США, де візьме участь у 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

На Генасамблеї ООН буде присутня також і російська делегація, щоправда, не в такому складі, як хотіла Москва. США не дали візи більшості делегації, але міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров її отримав.

Очільником цієї сесії ООН є угорський дипломат Чаба Кьороші.