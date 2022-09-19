Нардеп Олександр Трухін вийшов із партійних чатів "Слуги народу", – джерела

Він ще 7 вересня звернувся до керівника фракції і попросив призупинити його членство на час розслідування.

Парламентар Олександр Трухін, який ще 7 вересня попросив керівництво фракції призупинити його членство після вручення САП підозри щодо розслідування фактів скандального ДТП, сьогодні вийшов із партійних чатів.

Про це LB.ua повідомили декілька джерел із фракції "Слуга народу".

"Сьогодні о 14:00 в зумі відбулося засідання фракції, де обговорювали робочі питання перед початком пленарної роботи цього тижня. Депутат Трухін перед засіданням сам вийшов з офіційного партійного чату", – розповів нардеп, надавши скрін листування в чаті.

Ще один парламентар додав, що Трухін "самовидалився усюди: з інформаційного чату, офіційного партійного та з чату комітетів. Сам це зробив".

Інше джерело із політради "Слуги народу" додало, що "серед депутатів історія з Трухіним наразі не обговорюється. Нічого не кажуть, якщо чесно, щодо можливих варіантів подальшого розслідування".

Співрозмовник наголосив, що "Трухін ще 7 вересня звернувся до керівника фракції Давида Арахамії про призупинення його членства на час розслідування. Однак ми підписи щодо такого рішення не збирали та не обговорювали. Поки на рівні чатів додаткової інформації не було".

Нагадаємо, що 7 вересня Трухін розмістив на своїй сторінці у фейсбуці допис, що отримав від САП підозру щодо одного з епізодів ДТП, яке сталося рік тому на Бориспільській трасі.

"А для того, щоб ця справа не кидала тінь на репутацію всієї нашої команди, звертаюся до голови фракції Давида Арахамії з проханням призупинити моє членство у фракції "Слуга народу" на період розслідування", – писав він.

Нагадаємо, НАБУ і САП вручили підозру нардепу Трухіну у спробі підкупу поліцейських. Він звернувся до керівника фракції з проханням припинити своє членство на період розслідування.

Раніше, у лютому, Зеленський підтримав виключення з партії та фракції "Слуга народу" народного депутата Трухіна, що потрапив у ДТП минулого року.

Торік, 23 серпня, в Дарницькому районі Києва трапилася ДТП, у якій постраждали шість осіб. Зокрема, голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі.

За інформацією ЗМІ, водій автомобіля Audi зіткнувся з автомобілем Ford, після чого перший транспортний засіб наїхав на автомобіль Daewoo. За непідтвердженою тоді інформацією, за кермом знаходився нардеп IX скликання від "Слуги народу" Олександр Трухін.

У лютому цього року "Українська правда" оприлюднила відео з ДТП за участі Трухіна. На ньому видно, що депутат звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з очільником МВС Денисом Монастирським.

Перед початком повномасштабного вторгнення РФ планувалося, що народні депутати від "Слуги народу" отримають підписні листи для збору голосів про виключення зі складу фракції нардепів Олександра Трухіна і Сергія Кузьміних.