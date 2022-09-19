СБУ затримала на Донеччині "законсервованих" диверсантів РФ з угруповання "Мотороли"

Двох диверсантів, які у 2014 році приєдналися до лав бойовиків так званої ДНР, затримано у Покровську на Донеччині, куди вони приховано прибули для проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У затриманих вилучено посвідчення учасників незаконних збройних формувань та арсенал автоматичної зброї і боєприпасів, замаскованих у спеціально облаштованих схронах.

"За даними слідства, зловмисниками виявились двоє місцевих жителів, які у 2014 році приєднались до лав терористичних угруповань "Восток" і "Славянская брігада". Під керівництвом ватажка з позивним "Моторола" вони брали активну участь у бойових діях проти українських військ поблизу Краматорська", – йдеться у повідомленні спецслужби.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Також перебуваючи у складі ворожих мінометних розрахунків, бойовики прикривали відступ зі Слов’янська підрозділів терориста Стрєлкова.

До початку повномасштабного вторгнення агресор перекинув обох зловмисників на підконтрольну українській владі територію регіону. Там вони перебували в "режимі очікування" подальших завдань від російських кураторів і намагалися переховуватися серед місцевих жителів.

Однак їхнє місцезнаходження було встановлено співробітниками СБУ, після чого вони були затримані.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у травні 2022 року Путін нагородив бойовика Моторолу, якого сім років тому підірвали в ліфті, Орденом Мужності. Росіянин Арсен Павлов приїхав на Донбас 2014 року захищати "рускій мір".