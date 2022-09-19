Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
У центрі Мелітополя пролунав вибух, - Федоров (оновлено)
У центрі Мелітополя пролунав вибух, - Федоров (оновлено)
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Путін не перетворився з корупціонера на терориста. Він завжди був таким
Путін не перетворився з корупціонера на терориста. Він завжди був таким
Росіянка просить окупанта привезти їй "трофеї" з убитих українців, - перехоплена розмова
Росіянка просить окупанта привезти їй "трофеї" з убитих українців, - перехоплена розмова
ЗСУ форсували річку Оскіл, контролюють лівий берег, - СтратКом
ЗСУ форсували річку Оскіл, контролюють лівий берег, - СтратКом
У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожого обстрілу Миколаївщини пошкоджена лікарня і сонячна електростанція

Інформації про загиблих і поранених немає.

Унаслідок ворожого обстрілу Миколаївщини пошкоджена лікарня і сонячна електростанція
Фото: телеграм-канал Віталія Кіма

Сьогодні вночі російські окупаційні війська нанесли черговий удар по Миколаєву та Миколаївській області. В Миколаєві пошкоджені житлові будинки, по області ворог завдав удар реактивними снарядами зі "Смерча".

Про це повідомляє у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Відомо про влучання у двір приватного будинку, внаслідок чого повністю зруйновано господарську будівлю. Окрім цього, у декількох житлових будинках вибиті вікна, двері, пошкоджено покрівлю. Також на одній з ділянок пошкоджено близько 300 м контактного дроту трамвайної мережі. Ремонтна бригада «Миколаївелектротрансу» вже працює на місці", – йдеться у повідомленні.

 

Голова ОВА повідомив і про ситуацію у Миколаївському районі, де вночі о 04:10 зафіксовано ворожий обстріл у центрі міста Нова Одеса Новоодеської громади. Пошкоджено приватні будинки, торгові кіоски, аптеку, магазин. Також внаслідок обстрілу зайнялася пожежа у гаражі на території приватного домоволодіння.

У Баштанському районі вчора, 18 вересня, по Березнегуватській громаді, що безпосередньо прилягає до лінії фронту, ввечері ворог вдарив трьома реактивними снарядами зі "Смерча". Пошкоджено лікарню та сонячну електростанцію. Об 11:19 ворожих обстрілів зазнало село Мурахівка, о 13:56 –  околиці села Любомирівка, о 15:23 – станція Березнегувате.

Вдень, 18 вересня, о 14:00 були обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. О 12:00 зафіксовано обстріли в селі Широке. Також сьогодні, 19 вересня, близько 04:30 ворог обстріляв центр села. Влучання були по відкритих територіях та дорожньому покритті.

Нагадаємо, унаслідок ворожого обстрілу Миколаївської області 17 вересня загинув чоловік.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також