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До Умані прибули вже 4000 паломників-хасидів

Цього року Рош га-Шана почнуть святкувати увечері 25 вересня і закінчать увечері 27 вересня.

До Умані прибули вже 4000 паломників-хасидів
Фото: EPA/UPG

До Умані для святкування Рош га-Шана прибули вже 4000 паломників-хасидів.

Про це в Telegram повідомляє Об’єднана єврейська община України.

"За даними Об’єднаної єврейської общини України, 4000 хасидів вже прибули до Умані на щорічне паломництво з нагоди Рош га-Шана. Від сьогодні розпочинається масовий заїзд до Умані великої кількості паломників-хасидів, які їдуть в Україну з різних куточків світу, попри війну, демонструючи віру в ЗСУ", – йдеться в повідомленні.

Цього року Рош га-Шана почнуть святкувати увечері 25 вересня і закінчать увечері 27 вересня.

Нагадаємо, в Умані на період хасидського паломництва заборонили продаж алкоголю. Також на під’їзді в місто вже діють п’ять блокпостів з перевіркою документів і транспортних засобів, а також підготували 21 укриття.

На цьогорічні святкування очікують на приїзд 10–12 тис. паломників-хасидів. У минулі роки їх було від 30 до 40 тис.

СБУ та Національна поліція рекомендували паломникам-хасидам утриматися від візиту до України , оскільки Росія може використати приїзд і масове скупчення іноземних паломників для влаштування провокацій.

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