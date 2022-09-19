Російські військові під час окупації Харківської області піддавали катуванням громадян Шрі-Ланки. Прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомив у Telegram Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, громадяни Шрі-Ланки до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України навчались у медичному коледжі у Куп’янську", – йдеться у повідомленні.

У місті іноземці проживали разом із родичами. Після повномасштабного вторгнення Росії у березні семеро громадян Шрі-Ланки пішки пішли до Харкова, однак дорогою їх затримали росіяни та відвезли до агрегатного заводу у Вовчанську. Там іноземців розмістили у камерах, де утримували протягом чотирьох місяців.

"Весь цей час військові ЗС РФ знущались над людьми: виривали їм нігті, піддавали фізичному та психологічному насиллю", – зазначають у Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, у звільненій Козачій Лопані на Харківщині знайдено катівню окупантів. Вживаються заходи щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які працювали на представників країни-агресора.