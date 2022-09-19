На Київщині правоохоронці викрили групу посадовців, які займалися махінаціями з приватизації землі в області.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

Поліцейські встановили факти зловживання службовим становищем посадовцями Держгеокадастру Києво-Святошинського району, райдержадміністрації та сільської ради Києво-Святошинського району.

"В ході досудового розслідування, яке здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту захисту інтересів суспільства і держави та Бюро економічної безпеки, з’ясовано, що фігуранти у 2005 – 2008 роках шляхом підробки підписів пайовиків та фальсифікації документів незаконно розпаювали 209 га землі в одній з територіальних громад Київській області на підставних осіб. Надалі після зміни цільового призначення земельних ділянок вони були розпродані", – розповіли в Нацполіції.

Також правоохоронці виявили конвертаційний центр. Через його розрахункові рахунки здійснювали тіньові безготівкові операції на суму понад 3,5 млрд грн. Таким чином посадовці використовували фіктивні підприємства і допомагали клієнтам приховувати та виводити в тінь свої прибутки.

Під час розслідування було проведено вісім санкціонованих обшуків у колишній сільраді, а також офісних і житлових приміщеннях фігурантів справи. Під час заходів поліцейські вилучили 346 печаток суб’єктів господарювання (зокрема, нерезидентів, офшорних компаній, яких використовували для виведення коштів за кордон), а також печатки благодійних організацій. Знайшли і боєприпаси та вибухові речовини: гранати РГД, запали до гранат, тротилову шашку, набої до автоматичної зброї.

На земельні ділянки загальною площею 209 га наклали арешт. А всіх згаданих осіб перевіряють на причетність до фактів розкрадання благодійних коштів.

Зловмисникам загрожує ув’язнення терміном до шести років через зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, у червні Служба безпеки повідомила про підозру шістьом топчиновникам Держгеокадастру (очільникам установи в Житомирській та Кіровоградській областях періоду 2019 – 2021 років), причетним до масштабної схеми розкрадання земель. Експосадовці підписали низку наказів, які дозволили протиправно передати в приватну власність сільськогосподарські землі на загальну суму майже 6 млн грн.

Навесні 2021 року співробітники СБУ провели обшуки у 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру, під час яких знайшли речові докази незаконної приватизації понад 2,5 тис. земельних ділянок. Тоді про підозру було повідомлено двом топчиновникам.