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Білогорівка на Луганщині зачищена і повністю під контролем ЗСУ, - Гайдай

"Всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини".

Білогорівка на Луганщині зачищена і повністю під контролем ЗСУ, - Гайдай
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Збройні Сили України деокупували і взяли під свій контроль селище Білогорівка в Луганській області.

Про це повідомив на своїх сторінках у соцмережах керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він підкреслив, що "всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини", адже "цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині". 

"За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож "парадом" не зайдемо", - додав Гайдай.

Керівник ОВА наголосив, що жителі чекають на визволення, тож "влада одразу почне працювати в деокупованих громадах". 

Нагадаємо, вчора російські загарбники обстріляли Білогорівку.

Раніше російська армія вчинила потужний обстріл Білогорівки. Пізно ввечері ворог кілька разів відкрив по селищу вогонь із "градів".

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