Білогорівка на Луганщині зачищена і повністю під контролем ЗСУ, - Гайдай

Збройні Сили України деокупували і взяли під свій контроль селище Білогорівка в Луганській області.
Про це повідомив на своїх сторінках у соцмережах керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він підкреслив, що "всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини", адже "цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині".
"За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож "парадом" не зайдемо", - додав Гайдай.
Керівник ОВА наголосив, що жителі чекають на визволення, тож "влада одразу почне працювати в деокупованих громадах".
Нагадаємо, вчора російські загарбники обстріляли Білогорівку.
Раніше російська армія вчинила потужний обстріл Білогорівки. Пізно ввечері ворог кілька разів відкрив по селищу вогонь із "градів".