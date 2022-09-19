Білогорівка на Луганщині зачищена і повністю під контролем ЗСУ, - Гайдай

"Всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини".

Збройні Сили України деокупували і взяли під свій контроль селище Білогорівка в Луганській області.

Про це повідомив на своїх сторінках у соцмережах керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він підкреслив, що "всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини", адже "цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині".

"За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож "парадом" не зайдемо", - додав Гайдай.

Керівник ОВА наголосив, що жителі чекають на визволення, тож "влада одразу почне працювати в деокупованих громадах".

Нагадаємо, вчора російські загарбники обстріляли Білогорівку.

Раніше російська армія вчинила потужний обстріл Білогорівки. Пізно ввечері ворог кілька разів відкрив по селищу вогонь із "градів".