Росіяни обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини

За попередніми даними, окупанти накрили територію вогнем зі "смерчів".

Російські загарбники обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини.

Про це повідомив у Telegram голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, рашисти обстріляли район з реактивних систем залпового вогню, орієнтовно "смерчів".

На щастя, обійшлося без втрат.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти знову обстріляли з важкої артилерії і "градів" Нікопольську і Марганецьку громади Дніпропетровської області.

Учора росіяни вбили на Дніпропетровщині двох людей, ще троє жителів отримали поранення.