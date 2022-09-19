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Росіяни обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини

За попередніми даними, окупанти накрили територію вогнем зі "смерчів".

Росіяни обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини

Російські загарбники обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини.

Про це повідомив у Telegram голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, рашисти обстріляли район з реактивних систем залпового вогню, орієнтовно "смерчів".

На щастя, обійшлося без втрат.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти знову обстріляли з важкої артилерії і "градів" Нікопольську і Марганецьку громади Дніпропетровської області.

Учора росіяни вбили на Дніпропетровщині двох людей, ще троє жителів отримали поранення.

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