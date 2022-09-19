Росіяни обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини

Російські загарбники обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини.
Про це повідомив у Telegram голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його словами, рашисти обстріляли район з реактивних систем залпового вогню, орієнтовно "смерчів".
На щастя, обійшлося без втрат.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти знову обстріляли з важкої артилерії і "градів" Нікопольську і Марганецьку громади Дніпропетровської області.
Учора росіяни вбили на Дніпропетровщині двох людей, ще троє жителів отримали поранення.