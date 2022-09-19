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Мінагрополітики розповіло про очікуваний цьогорічний врожай

Продовольча безпека України наразі повністю гарантована.

Мінагрополітики розповіло про очікуваний цьогорічний врожай
Фото: EPA/UPG

Цьогоріч в Україні має бути зібрано близько 67 млн тонн зернових, зернобобових та олійних. Такий результат входить до ТОП-5 найкращих показників за 30 років. 

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики із посиланням на першого заступника міністра агрополітики та продовольства України Тараса Висоцького.

“Збір за всіма групами культур у 1,5–3 рази перевищує внутрішні потреби українців. А це означає, що продовольча безпека України наразі повністю гарантована”, - йдеться у повідомленні.

Очікується, що в Україні вдастся зібрати 50–52 млн тонн зернових та зернобобових, а також 15–17 млн тонн олійних культур. 

Наразі намолочено вже 19 млн тонн пшениці, при тому що внутрішнє споживання двох типів пшениці – фуражної та продовольчої – становить близько 7,5-8 млн тонн у рік. Ячменю намолочено 5,5 млн тонн при річному споживанні в Україні на рівні 2,5-3 млн тонн. 

Нагадаємо, у мирні роки Україна експортувала 6–7 млн т зерна щомісяця. Щонайменше 45 із вже зібраних 67 млн т мають експортуватися. А міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський запропонував субсидіювати виробництво залізничних вагонів-зерновозів на заводах, які розташовані в Польщі, Словаччині та Румунії.

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