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Росіяни відпустили голову громади на Херсонщині, якого викрали декілька днів тому

15 вересня Самойленка затримали представники так званої "комендатури" з Широкої Балки

Росіяни відпустили голову громади на Херсонщині, якого викрали декілька днів тому
Фото: Facebook/Ivan Samoylenko

Російські окупанти відпустили голову Станіславської ОТГ, що на Херсонщині, Івана Самойленка.

Про це йдеться в повідомленні на Facebok-сторінці громади.

За інформацією журналіста Олега Батуріна, 15 вересня Самойленка вкотре викрали - цього разу його затримали представники так званої "комендатури" з Широкої Балки.

Нині в ОТГ повідомили, що очільник громади вже вдома.

У своєму першому після звільнення дописі на Facebok Самойленко зазначив, що продовжує разом з жителям "працювати над вирішенням проблемних питань з енергозабезпечення, водопостачання та газопостачання нашої Станіславської громади".

Нагадаємо, нині в Каховській громаді Херсонщини повідомили, що озброєні росіяни викрали з помешкань двох жительок. Про ще одного жителя стадо відомо, що рашисти утримують його в підвалі приміщення поліції Нової Каховки.

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