Обстріли Дніпропетровщини: є поранена жителька, пошкоджено інфраструктуру

Упродовж цієї доби Росія декілька разів обстріляла Дніпропетровщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, зранку рашисти вдарили по Павлоградському району на межі з Донеччиною.

"На місці обстрілу рятувальники виявили 6-метрову воронку і уламки від боєприпасу. Ніхто не постраждав, було пошкоджено лінію електропередач. Наразі люди зі світлом", - розповів Лукашук.

Криворізький район двічі потрапив під ворожий вогонь - зранку і надвечір.

Внаслідок ранкового обстрілу постраждала жителька Зеленодольської громади. 58-річна жінка отримала осколкове поранення грудної клітки. Вона наразі перебуває в лікарні, її стан - середньої важкості.

"Нікопольська громада також була під ворожим обстрілом. Окупаційні війська РФ вкотре вдарили по самому Нікополю зі ствольної артилерії. Там пошкоджено спорткомплекс, приватний будинок, лінію електропередач. Постраждалих немає", - додав Лукашук.

Він зазначив, що день над областю сили ППО збили ворожий безпілотник.

Нагадаємо, за попередніми даними, росіяни обстріляли вдень Криворізький район зі "смерчів".

Сьогодні вночі окупанти знову накрили вогнем із важкої артилерії і "градів" Нікопольську і Марганецьку громади.