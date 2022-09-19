У Львові арештували корпоративні права мережі відомих готелів, власником яких є росіянин, - прокуратура

У Львові арештували корпоративні права мережі відомих готелів і нерухомість на суму понад 55 мільйонів гривень. Їхнім власником є громадянин Росії.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

"За клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури накладено арешт на корпоративні права в розмірі майже 80% статутного капіталу мережі відомих готелів на загальну суму понад 15,5 млн грн та на об’єкти нерухомості, а саме база відпочинку, земельну ділянку та житловий будинок", - уточнили в пресслужбі установи.

Наразі арештоване готуються передати в АРМА.

Також триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та службове підроблення.

У прокуратурі додали, що за даними слідства посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю (до складу якого входить мережа готелів) за вказівкою бенефіціарного власника уклали ряд формальних договорів. Це дозволяло виводити кошти, отримані злочинним шляхом, на підприємства-нерезиденти, зареєстровані в Кіпрі.

Отриманий прибуток від діяльності готелів, зокрема у Львові, надалі перераховували через банківські та фінансові установи як "зарплату" для російського власника. Таким чином, податки сплачувалися до державного бюджету РФ.

Нагадаємо, днями Деснянська окружна прокуратура Києва передала в управління АРМА 49 земельних ділянок на Київщині, що належать росіянам, сумарною площею понад 500 га.

Раніше АРМА передали арештовану сільгосптехніку і нерухомість компанії росіян на понад 800 млн грн.