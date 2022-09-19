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Завтра стартує продаж нового конверта Укрпошти "Ласкаво просимо до пекла", - Смілянський

"Новий конверт "Ласкаво просимо до пекла" передає думки всіх українців від 24 лютого — ніякої дипломатії і все по факту", - зазначив очільник Укрпошти.

Із 20 вересня Укрпошта починає продаж першого маркованого конверта воєнного часу "Ласкаво просимо до пекла".

Про це повідомив у соцмережах генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Новий конверт "Ласкаво просимо до пекла" передає думки всіх українців від 24 лютого — ніякої дипломатії і все по факту. Сподіваюся, він сподобається вам не менше, аніж наші марки. Придбати такі конверти можна у всіх відділеннях Укрпошти та онлайн — із завтрашнього дня", - зазначив Смілянський.

Фото: Facebook/Igor Smelyansky - Ігор Смілянський

Фото: Facebook/Igor Smelyansky - Ігор Смілянський

Він повідомив, що вже першим підписав конверт і адресував його у Кремль.

Смілянський додав, що декілька конвертів доставить українським захисникам, які "наближають час пекла для цього х...а".

Нагадаємо, нещодавно Смілянський анонсував випуск першого маркованого конверта воєнного часу. За дизайн конверта проголосували понад 200 тис. українців, він буде маркований новою маркою "Тризуб".

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