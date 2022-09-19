У Каховці, що на Херсонщині, росіяни викрали сьогодні ще двох жительок.

Про це повідомили в пресслужбі Каховської міської територіальної громади.

"Сьогодні вранці з одного дому в центрі Каховки зі своїх квартир озброєними військовими РФ було забрано двох каховчанок - Кисельову Жанну Іванівну, 1968 р.н., та Разумєй Ірину Юрійовну, 1974 р.н.", - йдеться в дописі на Facebook-сторінці ОТГ.

Фото: Facebook/Каховська міська територіальна громада

Фото: Facebook/Каховська міська територіальна громада

Наразі про місце перебування викрадених жительок нічого не відомо.

Тим часом з'явилася інформація про викраденого рашистами жителя Каховки Євгенія Погребного, якого загарбники забрали з дому ще 2 вересня.

Чоловіка утримують у підвалі приміщення поліції у Новій Каховці.

Нагадаємо, за словами радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя, на Херсонщині почастішали викрадення медиків.

Також рашисти примусово вивозять з області до РФ дітей, позбавлених батьківського піклування.