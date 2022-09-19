У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
Путін не перетворився з корупціонера на терориста. Він завжди був таким
Путін не перетворився з корупціонера на терориста. Він завжди був таким
У Москві починається мобілізація на війну проти України, – Братчук
У Москві починається мобілізація на війну проти України, – Братчук
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
ЗСУ форсували річку Оскіл, контролюють лівий берег, - СтратКом
ЗСУ форсували річку Оскіл, контролюють лівий берег, - СтратКом
ГоловнаСуспільствоВійна

У Каховці росіяни викрали ще двох жительок

Озброєні окупанти забрали жінок зранку з їхніх помешкань.

У Каховці росіяни викрали ще двох жительок
Фото: EPA/UPG

У Каховці, що на Херсонщині, росіяни викрали сьогодні ще двох жительок.

Про це повідомили в пресслужбі Каховської міської територіальної громади.

"Сьогодні вранці з одного дому в центрі Каховки зі своїх квартир озброєними військовими РФ було забрано двох каховчанок - Кисельову Жанну Іванівну, 1968 р.н., та Разумєй Ірину Юрійовну, 1974 р.н.", - йдеться в дописі на Facebook-сторінці ОТГ.

Фото: Facebook/Каховська міська територіальна громада

Фото: Facebook/Каховська міська територіальна громада

Наразі про місце перебування викрадених жительок нічого не відомо.

Тим часом з'явилася інформація про викраденого рашистами жителя Каховки Євгенія Погребного, якого загарбники забрали з дому ще 2 вересня.

Чоловіка утримують у підвалі приміщення поліції у Новій Каховці.

Нагадаємо, за словами радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя, на Херсонщині почастішали викрадення медиків.

Також рашисти примусово вивозять з області до РФ дітей, позбавлених батьківського піклування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також