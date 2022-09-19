Темп звільнення територій дуже важливий, як і темпи надання допомоги Україні.

Сьогодні, 19 вересня, президент України провів нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, котра збирається щоразу, коли є суттєві новини з передової.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Харківська область – стабілізуємо ситуацію, тримаємо позиції. Міцно. Настільки міцно, що окупанти відчутно панікують. Що ж, а ми попереджали – варіантів у російських військових в Україні тільки два: втеча з нашої землі або полон. У колаборантів варіанти схожі – або вони спробують втекти, і ще невідомо, чи впустить їх Росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт, або колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України”, - розповів президент.

Він подякував Національній поліції за швидке відновлення правопорядку на щойно звільненій території, і СБУ за те, що працює тепер помітно результативно.

“Не можу розкривати всіх деталей, але завдяки СБУ зараз маємо впевненість, що в окупантів не буде жодної опори на українській землі”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Очільник держави зазначив, що на Ставці розглянули ситуацію на державному кордоні, захист нашого кордону. Голова Держприкордонслужби повідомив, що держава забезпечить всю необхідну потужність для захисту нашого кордону. Також заслухали Головнокомандувача, командувачів оперативних напрямків.

Керівництво держави також уважно займається забезпеченням наших воїнів перед зимою.

“Хочу сьогодні подякувати воїнам 54-ї окремої механізованої бригади, які проявляють стійкість в обороні на Донеччині. 95-й десантно-штурмовій бригаді – за надзвичайно сміливі дії зі звільнення нашої території. 59-та окрема мотопіхотна бригада – також молодці! У тих умовах, де ви воюєте, хлопці, неухильний рух вперед – це справжній героїзм! 57-ма окрема мотопіхотна бригада – дякую вам за міцність, хлопці! Дякую за просування вперед”, - подякував Зеленський.

Президент наголосив, що темп зараз дуже важливий. Темп у стабілізації у звільнених районах. Темп у русі наших військ. Темп у відновленні нормального життя на звільненій території. І темп у підтримці партнерів. Ми говоримо про це чесно – темп надання допомоги Україні має відповідати темпу нашого руху. Це також сьогодні розглядалося на Ставці.

Крім того, президент говорив сьогодні з Александером Чеферіном, і подякував президенту УЄФА за сприяння в перезапуску Української футбольної Прем’єр-ліги. Обговорили можливості УЄФА допомагати у звільненні наших військовополонених – спортсменів, у тому, щоб публічно їх підтримувати.

“Цими днями в Лондоні відбувалася церемонія прощання з Королевою Єлизаветою ІІ. Україна вшанувала її пам’ять на високому рівні – були присутні Премʼєр-міністр України та перша леді. Серед мільйонів людей, які прийшли попрощатися з Її Величністю, було й багато українців. Я дякую всім українцям у Сполученому Королівстві, хто показав у цей скорботний момент нашим британським друзям, що Україна – поруч із ними”, - повідомив Володимир Зеленський.

Президент України нагадав, що завтра буде дуже важливий день – готуємо виступ на Генеральній Асамблеї ООН. Будуть важливі сигнали від нашої держави. Також Володимир Зеленський візьме участь у саміті з питань продовольчої безпеки – це принципово важливий елемент глобальної безпеки, і Україні є що сказати.

“Відбудуться також онлайн-зустрічі з американськими партнерами та інвесторами. Робимо все, щоб потреби України були задоволені на всіх рівнях: оборона, фінанси, економіка, дипломатія”, - підсумував голова України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення 15 військових адміністрацій на Херсонщині.