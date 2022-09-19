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ФДМ продав спиртзавод на Тернопільщині за 70,2 млн гривень

Сьогодні відбувся перший онлайн-аукціон з початку повномасштабного вторгнення РФ.

ФДМ продав спиртзавод на Тернопільщині за 70,2 млн гривень
Фото: ФДМ

Фонд державного майна завершив аукціон з приватизації Кобиловолоцького спиртзаводу, розташованого у Тернопільській області. Його продано за 70,2 млн грн, а стартова ціна була - 25,229 млн грн.

Про це повідомляє Фонд держмайна.

За право власності боролися шість учасників. Протягом аукціону ціну продажу збільшили майже втричі з 25,2 млн грн стартової ціни.

Після підписання договору купівлі-продажу новий власник отримає актив, до якого входять нежитлові приміщення, понад 10 одиниць транспорту, сотні одиниць виробничого устаткування для провадження діяльності та під'їзна залізнична колія. Також йому необхідно буде сплатити кошти в розмірі стартової вартості об’єкта на рахунки ДП "Укрспирт" для погашення заборгованостей підприємства.

На думку голови ФДМ Рустема Умєрова приватний бізнес продемонстрував свою сміливість попри військові дії.

"Українські підприємці довели готовність підсилювати економічний фронт та створювати нові робочі місця", - зазначив він і закликав інвесторів брати участь у наступних приватизаційних аукціонах.

Нагадаємо, 30 серпня ФДМ визначив перші об’єкти, аукціони з приватизації яких відбудуться у вересні 2022 року в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі". Цими об’єктами стали Марилівський та Кобиловолоцький спиртові активи ДП «Укрспирт» у Тернопільській області.

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