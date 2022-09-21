У ГУАМ знову говорять про створення зони вільної торгівлі

У Нью-Йорку підписали протокол визначення країни походження товарів, який дозволить це зробити.

Під час візиту до Нью-Йорка міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у міністерському засіданні Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

За підсумками засідання міністри закордонних справ підписали Консульську конвенцію, яка передбачає взаємне надання консульської допомоги громадянам, а також протокол визначення країни походження товарів, який дозволить створити зону вільної торгівлі між країнами ГУАМ.

Окрім того, глава української дипломатії детально поінформував грузинського, азербайджанського та молдовського колег про ситуацію в зонах бойових дій, зусилля України та партнерів зі звільнення тимчасово окупованих українських територій.

Він подякував Грузії, Азербайджану та Молдові за надання гуманітарної допомоги Україні.

Також Кулеба порушив питання посилення міжнародних санкцій проти РФ за її злочини проти України, зокрема в контексті намірів москви провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих українських територіях. Міністр підкреслив важливість закриття лазівок, які росія може використовувати для обходу санкцій.

Міністри також приділили увагу крокам задля посилення співпраці в рамках ГУАМ, зокрема в сферах торгівлі, енергетики та розвитку транспортної інфраструктури.

Дмитро Кулеба запросив Грузію, Азербайджан та Молдову долучитися до відновлення українських регіонів, постраждалих внаслідок війни росії проти України.

Нагадаємо, про намір створити зону вільної торгівлі країни ГУАМ заявляли ще 2017 року. Тоді для цього підписали низку документів. Угоду про ЗВТ країн-учасниць ГУАМ підписали ще 2002 року.

Організація за демократію та економічний розвиток (ГУАМ) була створена в 1997 році Грузією, Україною, Азербайджаном і Молдовою. Назви країн-учасниць зумовили обрану для її позначення абревіатуру.

ГУАМ вирізняє те, що всі його члени так чи інакше в різний час постраждали від російської агресії або проросійських сепаратистів.