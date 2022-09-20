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В рамках реалізації “зернової ініціативи” з України експортовано понад 4 млн тонн зернових

Україна рятує світ від продовольчої кризи.

В рамках реалізації “зернової ініціативи” з України експортовано понад 4 млн тонн зернових
Фото: Міністерство інфраструктури України у Facebook

З моменту виходу в рамках “зернової ініціативи” першого судна з українським продовольством експортовано 4,1 млн тонн агропродукції. Всього з портів вийшло 177 суден з українською агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури України.

Сьогодні, 20 вересня, в рамках реалізації “зернової ініціативи” з портів “Одеса” та “Чорноморськ” вийшли 8 суден з 195,7 тис. тонн агропродукції на борту.

Також сьогодні до Одеського порту прийшов балкер BC VANESSA – четверте судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН. Балкер буде завантажено 30 тис. тонн пшениці, яка буде доставлена до Афганістану. 

Нагадаємо, Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив про те, що більша частина експортованого українського зерна потрапила в країни, які його потребують.

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