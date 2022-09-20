PepsiCo припинила виробництво газованих напоїв у РФ, – Reuters

У 2021 році Росія була третім за величиною ринком для нью-йоркської Pepsi після США та Мексики.

PepsiCo Inc припинила виробництво Pepsi, 7UP і Mountain Dew у Росії. Це відбулося майже через шість місяців після того, як американська компанія заявила про призупинення продажів та виробництва після вторгнення РФ в Україну.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що компанія оголосила про це рішення після того, як агентство Reuters відвідало десятки супермаркетів, роздрібних торговців і спортзалів у Москві та за її межами і знайшло банки та пляшки Pepsi з надрукованими датами виробництва за липень і серпень на заводах у Росії.

У заяві для агентства американська компанія повідомила, що припинила виробництво концентратів для PepsiCola, Mirinda, 7Up і Mountain Dew в Росії.

"Згодом усі концентрати в Росії були вичерпані, і виробництво припинилося", – заявив представник компанії 8 вересня.

Прессекретар додав, що це "відповідає заяві, яку компанія зробила в березні 2022 року", але відмовився коментувати, коли його попросили надати оновлену інформацію про продажі та про те, чи були вони припинені.

Огляд Reuters свідчить, що продовження виробництва означає, що газовані напої все ще широко доступні в Москві, а також у Владивостоці на Далекому Сході та в Красноярську в Сибіру.

Захід не санкціонував їжу та напої в межах масштабних заходів, спрямованих на покарання Росії за її дії в Україні. Але постійна доступність підкреслює складність виходу з однієї з найбільших країн світу.

Нагадаємо, у Держдепі США заявили про те, що війна Володимира Путіна знищить значну частину економічних здобутків, які РФ отримала за останні 15 років.