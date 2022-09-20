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Херсонські колаборанти заявили про рішення провести псевдореферендум щодо "приєднання" до Росії

В Офісі президента нагадали, що будь-які спроби перефарбувати прапори – фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів. 

Херсонські колаборанти заявили про рішення провести псевдореферендум щодо "приєднання" до Росії
Херсон
Фото: Скріншот відео

Сьогодні колаборантська "громадська рада Херсона" звернулася до окупаційного ватажка з ініціативою влаштувати терміновий псевдореферендум щодо незаконного "приєднання" захопленої української території до Росії. Окупанти стверджують, що вже ухвалили рішення про проведення псевдореферендуму, повідомив у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань. 

"Взагалі-то Путін планував референдуми лише при 100% контролю області, потім Донбасу, а зараз – давайте, як є. Від творців «Київ за 72 години». Друзі, віримо в ЗСУ!" – наголосив він. 

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сьогодні в твіттері написав, що російські пропагандисти "закохані в «референдуми» як панацею". 

"Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна. Будь-які спроби перефарбувати прапори – фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів", – наголосив він. 

Нагадаємо, днями начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що ворог відмовився від проведення псевдореферендуму на Херсонщині. Водночас окупанти посилили поліцейські та терористичні заходи щодо представників руху опору.

Сили оборони України поступово звільняють Херсонську область. Станом на 12 вересня українські війська просунулися від чотирьох до кількох десятків кілометрів на окремих ділянках, звільнені площі становили близько 500 кв. км. Населені пункти Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка повністю вільні. Важкі бої за звільнення українців тривають щоденно. 

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