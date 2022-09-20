Імпорт золота з Росії до Швейцарії виріс до дворічного максимуму

Санкції передбачали заборону на російське золото тільки з 4 серпня, до цієї дати його можна було імпортувати.

Швейцарія цього року різко збільшила закупівлю російського золота. Його імпорт до цієї країни зріс до максимуму з 2020 року, пише Bloomberg.

За даними Федерального митного управління Швейцарії, у серпні нафтопереробний центр імпортував близько 5,7 т російського металу на суму 324 млн доларів. Це найбільше з квітня 2020 року.

Агентство вважає, що старі злитки можуть переплавляти, аби полегшити їх продаж.

Золото Росії стало табу після повномасштабного вторгнення в Україну. США, ЄС і Швейцарія ввели санкції щодо нового російського золота, але злитки, вивезені з країни до 4 серпня, не підпадають під заборону на імпорт, повідомили у вівторок митні органи.

Деякі власники старих російських злитків можуть забажати переплавити їх на швейцарських заводах, щоб полегшити продаж. Хоча державні злитки, викарбувані до війни, все ще можна торгувати в більшості великих центрів, включаючи Лондон і Цюріх, на них є клеймо. Росія – друга за величиною країна видобутку золота у світі – раніше була основним постачальником нових злитків на британський ринок.

Китай все ще імпортує російське золото, хоча його кількість залишається відносно низькою. У серпні країна закупила в Росії 0,3 т дорогоцінного металу, що становить невелику частку від загального місячного імпорту в 182 т.

Санкції на російське золото країни ЄС впровадили в липні, у сьомому пакеті. Йшлося про прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу золота, що є найбільш значущим експортом Росії після енергоносіїв. Швейцарія, як відомо, до складу ЄС не входить, але задля підтримки України долучається до союзних санкційних пакетів.