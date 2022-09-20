Єврорада схвалила виділення Україні 5 млрд євро

Європейська рада схвалила виділення Україні макрофінансової допомоги в розмірі 5 млрд євро.

Рішення ухвалено сьогодні, 20 вересня, повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у твіттері.

"Дякую державам – членам ЄС за єдинство у підтримці України. Кожен ваш голос – вагомий внесок у нашу спільну перемогу. Пакет у 9 млрд євро до кінця року є запорукою цього", – написав він.

Сьогодні @EUCouncil ухвалила макрофінансову допомогу розміром €5 млрд. Дякую державам-членам 🇪🇺 за єдинство у підтримці 🇺🇦. Кожен ваш голос – вагомий внесок у нашу спільну перемогу. Пакет у €9 млрд до кінця року є запорукою цього. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 20, 2022

4 вересня Шмигаль повідомив, що транш у 5 млрд євро Україна може отримати від ЄС уже найближчими днями. Кошти покликані допомогти стійкості економіки, підтримці армії та проходженню опалювального сезону.