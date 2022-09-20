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Єврорада схвалила виділення Україні 5 млрд євро

Рішення ухвалили сьогодні. 

Єврорада схвалила виділення Україні 5 млрд євро
Фото: EUCouncil twitter

Європейська рада схвалила виділення Україні макрофінансової допомоги в розмірі 5 млрд євро. 

Рішення ухвалено сьогодні, 20 вересня, повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у твіттері. 

"Дякую державам – членам ЄС за єдинство у підтримці України. Кожен ваш голос – вагомий внесок у нашу спільну перемогу. Пакет у 9 млрд євро до кінця року є запорукою цього", – написав він. 

4 вересня Шмигаль повідомив, що транш у 5 млрд євро Україна може отримати від ЄС уже найближчими днями. Кошти покликані допомогти стійкості економіки, підтримці армії та проходженню опалювального сезону.

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