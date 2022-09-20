Угорщина зобов’язалася виконувати вимоги ЄС після загрози припинення фінансування

Міністр юстиції подала до парламенту пакет законів про внесення відповідних змін до законодавства.

Угорщина заявила, що готова дотримуватися вимог Європейського Союзу, після погроз блоку заморозити 7,5 мільярда євро, призначених для країни, якщо вона не вживе заходів для приборкання шахрайства та корупції.

Про це пише Bloomberg.

Міністр юстиції Угорщини Юдіт Варга повідомила у Facebook увечері 19 вересня, що її уряд укладе угоду з ЄС до кінця року.

“Угорщина ще не втратила кошти ЄС, і, судячи з рішення комісії, прийнятого в неділю, ця небезпека навіть не є неминучою. Якщо угорський уряд виконає свої зобов'язання, процедуру обумовленості буде завершено до кінця року”, – написала Варга.

Вона пообіцяла, що уряд країни зосередиться на виконанні своїх зобов’язань. Міністерка повідомила також, що подала до парламенту пакет законів про внесення змін до законодавства щодо співпраці з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству і про громадські трасти.

Угорський форинт, який цього року впав на 9% щодо євро через невизначену ситуацію у питанні фондів ЄС, у понеділок зріс на 1,4%. Зростання сталося на тлі перспективи, що Брюссель і Будапешт можуть таки досягти згоди щодо виплати грошей.

Понад десять років ЄС без успіху намагався утримати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під контролем, здебільшого ігноруючи його антагоністичний підхід до блоку, включно з неодноразовими спробами перешкодити антиросійським санкціям. Однак у неділю ЄС змінив тактику і попередив Угорщину про загрозу фінансових санкцій.

Bloomberg зазначає, що у той час як більшість держав-членів ЄС ведуть відчайдушну боротьбу за забезпечення альтернативних постачання газу до зимового періоду, Орбан поглибив зв'язки своєї країни з Кремлем, використовуючи винятки із санкцій ЄС, яких він вимагав, для забезпечення збільшення імпорту газу з Росії.

Популярність Орбана підтримується одним із найдешевших бензинів у Європі завдяки обмеженню ціни, яка значною мірою стала можливою через дешевий російський імпорт. Угорський нафтопровід у Росію також не підпадає під дію санкцій ЄС.

З моменту приходу до влади в 2010 році Орбан кинув виклик демократичним засадам ЄС безпрецедентним захопленням влади, унаслідок якого він переписав конституцію Угорщини, переглянув правила виборів і розширив вплив уряду на суди, ЗМІ, культурні установи та систему освіти.

Минулого тижня він відкинув звіт Європейського парламенту про те, що його країна більше не є демократією, назвавши його “жартом”.

У серпні він виступив на Конференції політичних дій консерваторів у Далласі та закликав американських республіканців наслідувати приклад, який він показав в Угорщині.

Нагадаємо, Європейська комісія в неділю, 18 вересня, рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права.

Водночас Єврокомісія заклала основу для можливого компромісу, який дозволить Будапешту зберегти гроші. Остаточне рішення повинна протягом місяця ухвалити Рада ЄС, щоб кваліфікованою більшістю вирішити, чи вживати такі заходи. Зі свого боку Угорщина зобов’язалася повністю поінформувати Єврокомісію про виконання ключових кроків імплементації до 19 листопада.

Минулого тижня Європарламент засудив навмисні та систематичні зусилля угорського уряду щодо підриву європейських цінностей. Будапешт став першим, проти кого ЄС почав розслідування за новим "механізмом збереження верховенства права", що дозволяє позбавляти фінансування країни-члени, які підривають фінансові інтереси Союзу.