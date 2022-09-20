​Міноборони уклало всі контракти щодо поставки зимового одягу для ЗСУ, – Маляр

Міністерство оборони уклало всі необхідні контракти щодо поставок зимового одягу для Збройних сил України. З наступного тижня партії поставок суттєво збільшаться.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає "Укрінформ".

"На сьогодні всі контракти Міноборони укладені. Мається на увазі на той весь обсяг, який потрібен. І з наступного тижня ми очікуємо вже великі поставки. Тому що зараз у нас були поставки незначними партіями, але тепер ці партії збільшаться. Тому хвилюватися не треба", – запевнила Маляр.

Нагадаємо, в липні Міноборони повідомляло, що на склади ЗСУ вже постачають зимовий одяг для військовослужбовців. На той момент було законтрактовано понад 1 млн комплектів форми.