На Півдні продовжуються важкі бої, ЗСУ вибивають ворога з усіх рубежів, – Гуменюк

На Півдні продовжуються важкі бої, ЗСУ вибивають ворога з усіх рубежів.

Наразі необхідно дотримуватися режиму інформаційної тиші до офіційних підтверджень щодо звільнення конкретних територій. Про це на брифінгу повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

"Насправді ми ведемо досить важкі бої, досить суттєві ворожі сили нам протидіють. Ворог продовжує використовувати контрбатарейну боротьбу, оскільки не має сил та мотивації вирушати у відкрите протистояння", – заявила вона.

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України запевнила, що ЗСУ роблять усе, щоб вибити ворога з усіх рубежів.

"Вони тримаються на відстані та за ті залізобетонні конструкції, які облаштували на рубежах оборони. Вибиті з першого рубежу оборони, вони чіпляються за другий та третій, там, де більш міцно та трошки безпечніше. Але ми робимо усе, щоб вони й там не зачепилися", – наголосила вона.

Гуменюк закликала не поширювати передчасно інформацію про звільнення територій та обстріли тих чи інших об’єктів. Зокрема, мова йде про Миколаївську адміністрацію.

"Ми хочемо попросити дотримуватися режиму інформаційної тиші та не вишукувати новини там, де їх ще немає. Довіртеся силам оборони та ЗСУ, які знають те, що роблять, та готують найкращі новини… Така інформація в умовах гібридної війни надзвичайно шкодить. Ворог не спить, чує, все бачить та відстежує. На інформаційному фронті продовжує обробляти навіть те населення, яке ще перебуває під окупацією… Ми хочемо підготувати максимальний плацдарм для нашої радості. Наразі те, що ми робимо, любить тишу. Тому ми просимо утриматися від усіх коментарів від звільнених населених пунктів, якщо ви особисто не брали у цьому участі", – підкреслила вона.

Нагадаємо, станом на 12 вересня українські війська просунулися від чотирьох до кількох десятків кілометрів на окремих ділянках, звільнені площі становили близько 500 кв. км. Населені пункти Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка повністю вільні.