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У Кривому Розі почервоніла вода в річці Інгулець

Учора Вілкул говорив, що для засипання шлюзів використали надані підприємствами бут і суглинок. 

У Кривому Розі почервоніла вода в річці Інгулець
Фото: 1kr.ua

У Кривому Розі почервоніла вода в річці Інгулець, рівень якої піднявся після російських ракетних ударів. 

Про це з посиланням на очевидців повідомляє локальне видання 1 kr.ua. Журналісти зазначили, що 15 вересня мер Олександр Вілкул заявив, що для засипання шлюзів підприємства надали понад 50 вантажівок з бутом, суглинком і щебенем. 

Фахівці вже засипали шлюзи враженої ракетами гідротехнічної споруди. 

На річці Інгулець розташовані три водосховища – Войнівське, Іскрівське та Карачунівське. 

Фото: 1kr.ua

Фото: 1kr.ua

Фото: 1kr.ua

Фото: 1kr.ua

Фото: 1kr.ua

Фото: 1kr.ua

Перших ракетних ударів по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу росіяни завдали 14 вересня. Окупанти випустили сім ракет – "Кинджалів" та "Іскандерів". Внаслідок атаки почав зростати рівень води в Інгульці, кілька районів міста лишились без водопостачання.

Витік води відбувався зі швидкістю 100 м кубічних на секунду. У деяких місцях вода піднялася на метр–два. 

Заступник директора з економічної, науково-технічної та інноваційної роботи Науково-дослідного гірничорудного інституту Антон Петрухін сказав, що удар вплине не тільки на якість питної води в Кривому Розі, а й на екологію Інгульця. В річку потрапила велика кількість відходів, зокрема і з відстійників. Аби знизити рівень води, було підірвано греблю. 

Наступні удари ворог заподіяв учора. Влучили в гідротехнічні споруди і підприємство. Постраждалих немає. 

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