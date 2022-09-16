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У Київській області сьогодні можуть лунати вибухи через утилізацію боєприпасів

Це стосується трьох районів. 

У Київській області сьогодні можуть лунати вибухи через утилізацію боєприпасів
Фото: ДСНС

У Вишгородському районі Київської області з 9 ранку сьогодні проводитимуть утилізацію вибухонебезпечних предметів.

Вона відбуватиметься на території Димерської громади, але в двох сусідніх районах теж можуть лунати вибухи. Про це повідомила в Телеграм Київська обласна військова адміністрація.

Йдеться про громади Бучанського і Броварського районів. 

"Просимо зберігати спокій та пам'ятати про правила безпеки", – зазначили в ОВА.

Нагадаємо, за оцінкою ДСНС, на розмінування України знадобиться щонайменше 10 років. Фахівці щоденно працюють над знешкодженням вибухонебезпечних предметів. 

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