У Київській області сьогодні можуть лунати вибухи через утилізацію боєприпасів

У Вишгородському районі Київської області з 9 ранку сьогодні проводитимуть утилізацію вибухонебезпечних предметів.

Вона відбуватиметься на території Димерської громади, але в двох сусідніх районах теж можуть лунати вибухи. Про це повідомила в Телеграм Київська обласна військова адміністрація.

Йдеться про громади Бучанського і Броварського районів.

"Просимо зберігати спокій та пам'ятати про правила безпеки", – зазначили в ОВА.

Нагадаємо, за оцінкою ДСНС, на розмінування України знадобиться щонайменше 10 років. Фахівці щоденно працюють над знешкодженням вибухонебезпечних предметів.