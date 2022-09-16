У Мелітополі була "гаряча ніч" для окупантів: над захопленим аеродромом – чорний дим

У окупованому Мелітополі цієї ночі над аеродромом з ворожою базою був густий чорний дим.

Про це в Телеграм повідомив мер місті Іван Федоров.

"У Мелітополі знову «гаряча» ніч для окупантів! Поки окупанти звітували про 100%-ву роботу ППО, над аеродромом з ворожою базою піднявся густий чорний дим", – написав він.

На оприлюдненому мером відео чути чотири вибухи. Подробиці уточнюються.

Нагадаємо, вибухи біля зайнятого росіянами аеродрому лунали й 13 вересня. Того ж дня Федоров повідомив, що окупанти втікають із Мелітополя в Крим: колони військової техніки вже зафіксували на пункті пропуску у Чонгарі.