Блінкен офіційно заявив про виділення Україні нового пакета зброї на $600 млн: що у нього входить

Допомога включає додаткову зброю, боєприпаси та обладнання зі запасів Міністерства оборони США.

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні нового пакета оборонної допомоги на 600 мільйонів доларів.

“Відповідно до повноважень, делегованих Президентом, я дозволяю наше двадцять перше вилучення американської зброї та обладнання для України з вересня 2021 року”, – зазначив він.

Ця сума збільшить загальну військову допомогу американців нашій країні приблизно до 15,8 мільярдів доларів з початку роботи адміністрації президента США Джо Байдена.

“Разом із нашими союзниками та партнерами ми постачаємо озброєння та обладнання, які українські сили так ефективно використовують, продовжуючи свій успішний контрнаступ проти вторгнення Росії. Президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми будемо підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно”, – додав Блінкен.

Як повідомили у Пентагоні, пакет включає:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

36 тисяч 105-мм артилерійських снарядів;

1000 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

чотири протиартилерійські радари;

чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки;

системи для протидії безпілотним літальним системам;

обладнання для розмінування;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

підривні боєприпаси та обладнання;

стрілецьку зброю та боєприпаси;

прилади нічного бачення, спорядження для холодної погоди та інше польове обладнання.

У Міністерстві оборони США додали, що з 2014 року Сполучені Штати виділили приблизно 17,9 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні та понад 15,1 мільярдів доларів з початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого.

Нагадаємо, Мітч Макконнелл, який очолює республіканську меншість у верхній палаті Конгресу США, виступив із закликом до адміністрації Байдена забезпечити Україну потужнішою зброєю. Зокрема, мова йшла про далекобійні ракети ATACMS для HIMARS.

Раніше Україна зробила запити на отримання зброї від США та їхніх союзників, зокрема ракетних систем великої дальності, яку США раніше відмовились надати.