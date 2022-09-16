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На деокупованих територіях Харківщини та Донеччини триває розшук загиблих героїв

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставиен перебуває безпосередньо на локаціях.

На деокупованих територіях Харківщини та Донеччини триває розшук загиблих героїв
Олег Котенко
Фото: Фейсбук

Операція з розшуку загиблих героїв триває, повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко безпосередньо перебуває на локаціях у деокупованих територіях Харківщини та Донеччини, де ймовірно є загиблі, яких розшукують близькі.

Кожна з них відпрацьовується офісом Уповноваженого спільно з силовими структурами та піротехнічними підрозділами. 

“Зараз найбільшою проблемо є те, що деякі території все ще заміновані. Незважаючи на це, ми продовжуємо працювати, адже маємо повернути кожного героя додому, щоб родини змогли якомога швидше гідно вшанувати пам’ять полеглих за Україну бійців”, – зауважив Олег Котенко.

До роботи над пошуком та ідентифікацією тіл військовослужбовців триває долучилися фахівці пошукових груп та місцеві координатори.

Нагадаємо, майже у всіх областях України відкриються представництва офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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