На деокупованих територіях Харківщини та Донеччини триває розшук загиблих героїв

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставиен перебуває безпосередньо на локаціях.

Операція з розшуку загиблих героїв триває, повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко безпосередньо перебуває на локаціях у деокупованих територіях Харківщини та Донеччини, де ймовірно є загиблі, яких розшукують близькі.

Кожна з них відпрацьовується офісом Уповноваженого спільно з силовими структурами та піротехнічними підрозділами.

“Зараз найбільшою проблемо є те, що деякі території все ще заміновані. Незважаючи на це, ми продовжуємо працювати, адже маємо повернути кожного героя додому, щоб родини змогли якомога швидше гідно вшанувати пам’ять полеглих за Україну бійців”, – зауважив Олег Котенко.

До роботи над пошуком та ідентифікацією тіл військовослужбовців триває долучилися фахівці пошукових груп та місцеві координатори.