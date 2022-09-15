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Олена Зеленська та Урсула фон дер Ляєн відвідали ірпінські школи

Школи у Ірпені сильно постраждали під час нападу росіян.

Олена Зеленська та Урсула фон дер Ляєн відвідали ірпінські школи
Фото: Telegram Олени Зеленської

Сьогодні, 15 вересня, Олена Зеленська разом з Урсулою фон дер Ляєн відвідали Ірпінь у Київській області. Президентка Єврокомісії на власні очі побачила, як постраждали навчальні заклади від російського нападу.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

“Лише вчора Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про рішення ЄК виділити 100 млн євро для відбудови українських шкіл у межах плану швидкого відновлення Fast Recovery Plan”, - написала Олена Зеленська.

Вона зазначила, що ця тема обговорювалась під час візиту до Страсбурга, куди Зеленську запросили для участі в оголошенні щорічної Доповіді про становище Європейського Союзу.

Олена Зеленська зазначила, що у ліцей № 3 під час російського наступу було 30 артилерійських прильотів, приміщення зруйноване на 75%. Молодших школярів прийняв інший заклад, старші навчаються дистанційно.

Крім того, загарбники наполовину розбомбили школу №17. До 1 вересня силами державного та місцевого бюджетів і з допомогою ЮНІСЕФ вдалося частково відбудувати школу та навіть облаштувати укриття. 

“Кошти ЄС допоможуть нам відбудувати 74 такі школи, як ці в Ірпені. Це означатиме, що ми зможемо повернути дітям не лише навчання, а й нормальний ритм життя, плани, перспективи, мрії – все, що називається словом “майбутнє”,  - підсумувала Олена Зеленська.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляєн орденом Ярослава Мудрого. Також Зеленський відкрив на Алеї сміливості біля Верховної Ради нову табличку, присвячену президентці Єврокомісії.

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