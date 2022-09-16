Державна служба України з надзвичайних ситуації отримала від ОБСЄ комплекти спеціальних костюмів захисту.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Рятувальники отримали 200 комплектів спеціальних костюмів захисту Tychem 6000F із захисними чоботами та рукавичками отримала як гуманітарну допомогу.

Костюми відповідають вимогам європейських стандартів, мають категорію захисту ІІІ та забезпечують надійний захист особового складу від небезпечних хімічних, радіоактивних та біологічних речовин.

“Ці комплекти передано для покращення спроможностей підрозділів ДСНС стосовно реагування на можливі надзвичайні ситуації з небезпечними хімічними, радіоактивними та біологічними речовинами”, – зазначено у повідомленні.