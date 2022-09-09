ДСНС спільно з міжнародним фондом закуповує обладнання для відновлення пожежно-рятувальних частин

Частину цього обладнання фонд уже придбав, його передадуть службі у жовтні.

Сьогодні відбулася зустріч керівництва Державної служби надзвичайних ситуацій із директором Програми раннього відновлення Міжнародного фонду "Партнерство за сильну Україну" Джеймсом Феннелом. Йшлося про спільні дії із закупівлі обладнання для потреб служби.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНСУ.

Це обладнання необхідне для відновленні пожежно-рятувальних частин.

Під час зустріч Феннел зазначив, що фонд уже придбав частину допомоги, яку планують передати ДСНС у жовтні.

Також сторони обговорили шляхи її доставки і технічну допомогу для пожежно-рятувальних частин Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, в лютому США, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і Канада запустили роботу спільного міжнародного фонду "Партнерство за сильну Україну" обсягом 35 млн фунтів стерлінгів.

Партнери разом з урядом України через цей фонд надаватимуть підтримку постраждалим від російської агресії на сході нашої держави.