З портів України вранці вийшли ще три судна з агропродукцією. Про це повідомили міністерство оборони Туреччини, яка є підписантом зернової угоди.

Експорт сільгоспродукції з трьох чорноморських портів відбувається за графіком. Від початку дії зернового коридору було експортовано понад мільйон тонн зернових і продуктів із них.

Нагадаємо, що 22 червня Україна і Росія уклали з Туреччиною за посередництва ООН угоду про відновлення експорту зернових з заблокованих окупантами портів. Між собою українська і ворожа сторони нічого не підписували.

Угода укладена терміном на 120 днів, тож невдовзі її дія добіжить кінця. На тлі цього російська пропаганда на чолі з Путіним просуває дезіфнормацію про те, що українське зерно переважно отримували не бідні країни, а переважно Європа. Насправді дві третини експорту припали на Африку, Азію і Близький Схід.

З початку роботи “коридору” кораблі з українським зерном відбули до портів Єгипту, Ємену, Ізраїлю, Ірану, Індії, Китаю, Республіки Корея, Лівії, Сомалі, Судану, Джибуті, Туреччини та країн ЄС.