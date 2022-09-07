Дві третини українського зерна із "зернового коридору" спрямовані до Азії, Африки та Близького Сходу, - Кулеба

На думку міністра, Росія може навмисно озвучувати сумніви в ефективності такого коридору, бо знову готується до торгів і шантажу світу.

Дві третини зерна, яке Україна вже відправила через "зерновий коридор" до іноземних споживачів, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, йдеться на сайті МЗС.

"Буквально зараз черговий корабель з українським зерном дістався берегів Африки біля Судану. Загалом дві третини відправлених кораблів спрямовані до Азії, Африки та Близького Сходу. Відновлення українського продовольчого експорту через "зерновий коридор" позитивно вплинуло на зниження цін на ринку продовольства. Це важливо для пом’якшення наслідків продовольчої кризи, особливо для найвразливіших країн", - підкреслив міністр.

Він додав, що в серпні, як тільки відбулися перші відвантаження з українських портів, ціни на пшеницю знизилися щонайменше на 5%.

Кулеба нагадав, що єдиною причиною поглиблення світової продовольчої кризи у 2022 році була і залишається війна, яку розпочала Росі проти України. РФ заблокувала українські морські порти, цілеспрямовано знищує сільськогосподарську інфраструктуру та логістику.

У свою чергу наша держава, будучи одним з гарантів світової продовольчої безпеки, докладає максимум зусиль, щоб забезпечити експорт. Тим часом Росія несе повну відповідальність за подальшу роботу "зернового коридору".

Глава МЗСУ зазначив, що РФ може навмисно озвучувати сумніви в ефективності цього коридору, готуючись торгуватися та шантажувати світ з наближенням завершення 120 днів "зернової" ініціативи.

Кулеба закликав партнерів до спільного тиску на Росію, аби вона припинила "голодні ігри" зі світом і повністю виконала свої зобов'язання відповідно до домовленостей. Також міністр звернувся до країн-споживачів української сільськогосподарської продукції вимагати від країни-агресора не перешкоджати функціонуванню "зернового коридору" і продовжити його дію.

Нагадаємо, днями із трьох портів Одеси вийшов найбільший караван суден - 13 одиниць - від початку реалізації "зернової ініціативи".

22 липня в Стамбулі Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".