В ООН підтвердили заборону Росією доступу до українських військовополонених

Голова моніторингової місії ООН з прав людини в України підтвердила, що Росія забороняє доступ до військовополонених. Матільда Боґнер на брифінгу в Женеві висловила занепокоєння через катування і жорстоке поводження, пише Reuters.

"Це тим більш тривожно, що ми задокументували катування і жорстоке поводження проти військовополонених, які перебувають під владою Росії або утримуються її збройними силами чи повʼязаними з нею формуваннями", – заявила вона.

7 вересня в ООН повідомили, що місія має найближчими днями прибути до окупованого міста Оленівка у Донецькій області. Задача місії – з’ясувати обставини вибуху, від якого загинули та отримали поранення українські військовополонені.

Вибух у місці утримання українських військових, зокрема й захисників з Азовсталі, відбувся понад 40 днів тому, а росіяни не дають незалежним спостерігачам перевірити місце трагедії і відвідати полонених.