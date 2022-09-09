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Подоляк про контрнаступ ЗСУ: Україна довела, що може креативно та ефективно використовувати західну зброю

"Російським військам час забиратися. Буде боляче".

Подоляк про контрнаступ ЗСУ: Україна довела, що може креативно та ефективно використовувати західну зброю
Фото: скрін відео

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував реакцію світу на контрнаступ Збройних сил України проти російських загарбників.

"Що говорить світу ефективний український контрнаступ? Україна довела, що здатна деокуповувати свої території. Заморожування конфлікту не буде. Україна довела, що може креативно та ефективно використовувати сучасну західну зброю", - написав він у Twitter.

"Російським військам час забиратися. Буде боляче", - додав Подоляк.

Нагадаємо, українські Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. Завдяки вмілим і злагодженим діям Збройні Сили України, за підтримки місцевого населення, просунулися майже на 50 км за 3 дні. За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське.

Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію РФ. Так, протягом доби, відзначено понад 15 таких випадків.

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