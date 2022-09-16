Мінфін США оголосив санкції проти Кадирова та призначених Росією "суддів" у Криму

У санкційному списку є також уповноважена президента РФ з прав дітей.

Міністерство фінансів США оголосило санкції проти 22 росіян і 2 підприємств окупантів, зокрема осіб, які сприяли російському уряду до і після вторгнення до України.

У список потрапили лідер Чечні Рамзан Кадиров, члени його родини та омбудсмен президента РФ Володимира Путіна з прав дітей Марія Львова-Бєлова. Також у ньому є "судді" з Криму, неонацистське паралімілітарне угрупування “Русич” і його лідери.

“Сполучені Штати продовжуватимуть вживати рішучих заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності за її військові злочини, звірства та агресію. Поки Україна просувається вперед із захистом своєї свободи, сьогодні ми вживаємо заходів для подальшого погіршення спроможності Росії відновити свою армію, притягнути до відповідальності винних у насильстві та ще більше фінансово ізолювати Путіна”, – заявила міністр фінансів Джанет Єллен.

Львову-Бєлову карають за реалізацію політики примусового усиновлення українських дітей росіянами та зміни законодавства щодо прискорення надання їм громадянства Російської Федерації.

На Рамзана Кадирова та членів його родини санкції наклали за те, що Кадиров мобілізував сили воювати в Україні. Чеченські підрозділи, союзники Кадирова, діяли в Бучі, де російські війська чинили звірства та руйнували будинки.

Також обмеження ввели щодо його трьох дружин, трьох дорослих дочок і двоюрідного брата Ібрагімова Турпала-Алі, який обіймав у Чечні численні важливі посади і є причетним до низки страт.

Лідери неонацистів Олексій Мільчаков (відрізняється особливою жорстокістю) та Ян Петровський беруть участь у війні проти України з самого початку.

Окрім того, під санкції потрапили також призначені Росією в окупованому Криму “прокурори” та “судді” та один співробітник ФСБ.

Нагадаємо, раніше Управління з контролю за іноземними активами мінфіну США запровадило санкції відносно глави Чеченської республіки РФ Рамзана Кадирова та пов'язаних із ним фізичних і юридичних осіб ще у грудні 2020 року.