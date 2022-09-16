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Американці впровадили санкції проти урядовців, оборонних підприємств та розвідки РФ

Обмеження застосували, зокрема, проти п'яти фізичних осіб, причетних до викрадення українського зерна.

Американці впровадили санкції проти урядовців, оборонних підприємств та розвідки РФ
Фото: medium.com

Державний департамент США запровадив санкції проти російських урядовців, юридичних осіб оборонного та високотехнологічного секторів та проксі країни-агресора.

Про це повідомила надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова.

До списку потрапили:

  • помічник президента РФ Маским Орешкін;
  • 5 фізичних осіб, причетних до викрадення українського зерна;
  • 17 російських посібників;
  • Головне розвідувальне управління Міністерства оборони Росії;
  • три компанії з оборонно-промислового комплексу Росії, зокрема АТ “Російські космічні системи”;
  • 13 компаній, які працюють в секторі високих технологій Російської Федерації;
  • 14 компаній, які представляють сферу електроніки. 

“У рамках цієї дії Державний департамент запроваджує санкції проти ключових посадових осіб, встановлених Росією, на українських територіях, які наразі контролюються російськими військовими, а також проти 31 оборонної, технологічної та електронної компанії з метою подальшого стримування російських передових технологічних галузей і їхнього внеску у оборонно-промислову базу Росії”, – зазначили у Держдепі.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США забронило експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, квантових обчислювальних послуг будь-якій особі, яка перебуває у Росії.

Також Мінфін оголосив санкції проти 22 росіян і 2 підприємств окупантів, зокрема осіб, які сприяли російському уряду до і після вторгнення до України.

У список потрапили лідер Чечні Рамзан Кадиров, члени його родини та омбудсмен президента РФ Володимира Путіна з прав дітей Марія Львова-Бєлова. Також у ньому є "судді" з Криму, неонацистське паралімілітарне угрупування “Русич” і його лідери.

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